Entrata in funzione la Centrale Operativa della Polizia Locale della Romagna Faentina

È entrata in funzione la centrale operativa della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina. La sala, in grado di monitorare il territorio, mediante i varchi targa e le altre telecamere pubbliche installate, era stata presentata a gennaio dello scorso anno, ma solo ora ha raggiunto la sua piena funzionalità. Le immagini, inviate dalle telecamere alla centrale operativa, possono essere a disposizione anche delle altre forze dell’ordine

Si tratta di un investimento da 171 mila euro, possibile grazie ad un finanziamento regionale da 280 mila euro, che ha permesso una serie di investimenti a sostegno della polizia locale. Oggi, tuttavia, il corpo sconta una carenza di personale: 89 gli agenti che dovrebbero comporre la polizia locale faentina secondo i parametri regionali, 68 invece gli effettivi in divisa, ai quali si aggiungono 10 amministrativi per le varie incombenze burocratiche.

Nel 2025 inoltre saranno installati 8 nuovi varchi targa alle porte dei Comuni del territorio. Le telecamere che monitorano gli ingressi e le uscite dei veicoli dai centri abitati diventeranno così 72. La polizia si è dotata anche dei dispositivi per il fotosegnalamento.