Il progetto “NATURED – Nature-bAsed soluTions for a jUst Resilience in thEAdriatic-Ionian cities”, avviato a luglio, di cui l’Unione della Romagna Faentina è capofila, entra nel vivo con il primo incontro in presenza del partenariato europeo e il primo seminario locale rivolto agli stakeholder del territorio.

Dopo le prime attività per il lancio del progetto e i primi workshop transnazionali online, Faenza ospita il 5 e il 6 dicembre il primo incontro in presenza, nonché il terzo workshop transnazionale dal titolo “Challenges and opportunities for nature-based solutions planning and implementation”, riservato ai 12 partner del progetto provenienti dall’area Adriatico-Ionica.

A seguire, avrà luogo il seminario locale “Dal Progetto Europeo Nature alla scala locale. Spunti per la progettazione di “Natured Based Solution” per l’Unione dei Comuni della Romagna Faentina” rivolto a funzionari e amministratori pubblici, professionisti, membri di comitati cittadini, associazioni e organizzazioni, impegnati nella protezione ambientale e interessati a comprendere le interazioni fra clima e città nel nostro territorio, con particolare riferimento alle inondazioni e alle isole di calore urbane, e conoscere le possibili soluzioni nature-based (NbS) applicabili.

L’incontro si terrà venerdì 6 dicembre alle ore 15 presso la Sala Dante della Biblioteca Comunale di Faenza ed è il primo di una serie di seminari che si terranno nei prossimi mesi. Chi volesse partecipare, può iscirversi tramite il modulo di registrazione online disponibile al link: https://forms.office.com/e/RcSjYP1QwK

Il progetto NATURED, cofinanziato dal Programma Europeo Interreg IPA-Adrion, ha una durata di 30 mesi e vede la partecipazione di 12 partner e 3 associati tra municipalità, enti pubblici, agenzie regionali, Università e istituti di ricerca, provenienti da Italia, Slovenia, Croazia, Grecia, Bosnia Erzegovina, Serbia, Montenegro, Albania e Macedonia del Nord.

Con l’obiettivo di fornire strumenti di pianificazione utili a prevenire o limitare gli effetti del cambiamento climatico nelle aree urbane, il progetto prevede le seguenti azioni:

• Organizzazione di seminari transnazionali e locali al fine di comprendere le interazioni tra clima e città;

• Creazione di una matrice di vulnerabilità/pericolo climatico delle diverse zone delle città ed elaborazione di una strategia congiunta per migliorare la resilienza delle città ai cambiamenti climatici;

• Coinvolgimento dei cittadini e degli stakeholder per definire un portfolio di soluzioni nature-based (NbS) adottabili localmente ed elaborazione di un piano d’azione per la loro implementazione;

• Revisione degli strumenti di pianificazione urbanistica delle città coinvolte al fine di privilegiare le NbS nello sviluppo urbano e attuazione di azioni pilota per testare le NbS identificate congiuntamente; preparazione di un piano di replicabilità su scala più ampia delle NbS testate con successo.