Il Centro per l’Impiego di Ravenna, nell’ambito delle sue attività di supporto all’incontro tra domanda e offerta di lavoro, organizza con l’agenzia per il lavoro Manpower un Recruiting Day dedicato alla ricerca di personale per i ristoranti McDonald’s di Ravenna-Ipercoop e Ravenna-via Trieste.

L’evento si terrà il 21 maggio alle 14:30 al Centro per l’impiego di via Teodorico 21, e rappresenta un’importante opportunità per chi è maggiorenne ed è interessato a lavorare nel settore della ristorazione veloce, in un ambiente giovane e inclusivo.

Ci si può presentare al recruiting day anche senza esperienza specifica nella ristorazione.

A fare davvero la differenza per lavorare in McDonald’s sono le competenze trasversali, come cortesia, capacità di ascolto, attitudine al lavoro di squadra, dinamismo nello svolgere le attività quotidiane e una forte flessibilità, inclusa la disponibilità a lavorare su turni, anche nei weekend e nei giorni festivi.

Al Centro per l’impiego, dopo la presentazione iniziale della proposta lavorativa, sarà possibile accedere subito a brevi colloqui conoscitivi con i selezionatori di Manpower.

Per presentarsi il 21 maggio muniti di cv occorre prima compilare questo modulo online: urly.it/319nwh