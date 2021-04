Paura questa mattina in via di Roma per dipendenti della lavanderia Sole. Questa mattina infatti, intorno alle 10,30, un uomo è entrato nell’esercizio con il viso coperto da un casco da moto e si è fatto consegnare il contenuto della cassa del negozio, minacciando i dipendenti con un coltello. Il malvivente è poi fuggito con il bottino a bordo di uno scooter senza targa. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che condurranno ora le indagini per scoprire l’identità del colpevole.