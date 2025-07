Nel corso della mattinata, i Carabinieri della Stazione di Castel Bolognese hanno arrestato in flagranza di reato un uomo per furto in abitazione. Tutto è iniziato quando il malfattore, di origine tunisina, con precedenti specifici, si è introdotto all’interno di una abitazione a Castel Bolognese forzando e danneggiano la porta di ingresso della casa per poi iniziare a frugare nelle varie stanze. La chiamata ai militari dell’Arma è arrivata dal fratello del proprietario di casa che, incaricato dall’interessato, temporaneamente fuori città, era passato a controllare l’integrità dell’abitazione.

Il tempestivo intervento dei militari ha permesso di sorprendere il ladro, il quale, vistosi scoperto, ha dapprima tentato la fuga cercando di saltare da una finestra, ma poi impaurito ha desistito chiudendosi a chiave dentro una stanza dell’abitazione. I Carabinieri a quel punto hanno forzato la porta e tratto in arresto l’uomo che, fino a quel momento, aveva avuto soltanto il tempo di rubare una carta di credito. L’arrestato sarà trattenuto in camera di sicurezza presso la Compagnia Carabinieri di Faenza e domani sarà portato davanti al giudice per la convalida dell’arresto. Ancora una volta quindi la fondamentale collaborazione del cittadino e i mirati servizi preventivi dell’Arma dei Carabinieri hanno permesso di sventare un delitto in flagranza e di garantire la sicurezza della comunità.