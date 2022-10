Un fondo di 650mila euro, da erogare fra il 2022 e il 2024, in favore dei piccoli Comuni che si trovano in situazione di squilibrio finanziario: la Regione Emilia-Romagna intende così contribuire a risolvere le situazioni di difficoltà in cui si possono venire a trovare le amministrazioni locali. «Ieri in commissione bilancio – spiega il consigliere Pd Gianni Bessi – insieme all’assessore Paolo Calvano abbiamo iniziato l’iter di analisi di un importante progetto di legge d’iniziativa della Giunta per l’istituzione di un fondo a sostegno dei comuni dell’Emilia-Romagna in situazioni di squilibrio finanziario. Le istituzioni debbono potere lavorare con i conti in ordine: la Regione con questa azione intende aiutare i Comuni che presentano un pre dissesto finanziario a rimetterli a posto. Ed è anche una conferma di quanto sia indispensabile la collaborazione fra istituzioni».

I Comuni che si trovano nelle condizioni di ottenere gli aiuti regionali dovranno sottoscrivere un accordo che preveda quali azioni metteranno in campo e in quali tempi per ripristinare una situazione virtuosa nei conti pubblici. «La Regione ha previsto anche un’attività di assistenza e supporto amministrativo che si appoggia a una piattaforma informatica. Va specificato, per non ingenerare equivoci, che le risorse non vengono erogate semplicemente a fronte di una richiesta, ma prevedono un impegno nero su bianco delle amministrazioni locali in difficoltà per rimettere a posto i bilanci».