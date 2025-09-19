Mercoledì 24 settembre alle ore 20.45 al Museo Malmerendi in Via Medaglie d’Oro 51 a Faenza, Enrico Cirelli e Debora Ferreri presenteranno il loro libro dedicato a “Il Castello di Rontana – Racconto di una scoperta archeologica”, edito dalla Associazione Culturale Terra.

L’appuntamento è organizzato in collaborazione con la Bottega Bertaccini.

Il Castello di Rontana si trova su una collina rialzata che domina la vallata del Lamone in una posizione strategica. Il sito è conosciuto grazie alle fonti scritte sin dall’anno 960 d.C. mentre il toponimo è già presente nei documenti dell’Archivio arcivescovile di Ravenna, associato alla pieve di S. Maria di Rontana già sul finire del IX secolo, nell’891.Dal 2007 sono state condotte sul sito della collina di Rontana una serie di campagne di scavi da parte di un gruppo di ricerca del Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell’Università di Bologna.Le ricerche archeologiche hanno consentito il ritrovamento di un intero villaggio fortificato con le sue case, il mercato, un quartiere di artigiani, una rocca e molti materiali che restituiscono un quadro molto dettagliato della vita quotidiana dalla sua fondazione all’abbandono agli inizi dell’età moderna.Enrico Cirelli e Debora Ferreri, archeologi e medievisti, insegnano all’Università di Bologna, nel Dipartimento di Storia, Culture, Civiltà, e dirigono gli scavi nel castello di Rontana dal 2007.

Durante la serata gli autori proietteranno numerose immagini e video relativi agli scavi effettuati.