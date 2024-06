Il MEI 2024 consegnerà sabato 5 ottobre 2024 allo scrittre Enrico Brizzi una Targa Mei come Riconoscimento Speciale per i 30 anni dal libro Jack Frusciante è uscito dal gruppo. Si tratta infatti di uno dei libri capisaldo della scena emergente italiana degli Anni ‘90, presente nelle librerie di gran parte dei musicisti underground di quell’epoca. “Un libro, che insieme a tante colonne sonore alternative del tempo dal rock al grunge, dal folk al rap , ha costituito un elemento fondante della cultura della Generazione X. Per tali motivi e auspicando in un sequel il MEI ha deciso di consegnare questo Riconoscimento Speciale a Enrico Brizzi e al suo straordinario romanzo”.

“Ringrazio il MEI per aver deciso di premiare “Jack Frusciante è uscito dal gruppo” con una targa speciale in occasione del trentesimo compleanno di questa storia” ha ringraziato lo scrittore, in uscita in autunno col nuovo libro, il seguito della storia portata anche sul grande schermo.

“All’uscita di “Jack Frusciante è uscito dal gruppo” nel 1994, decisi di presentare il romanzo sotto forma di spettacolo musicale.

Preferivo raccontare le mie storie ad alta voce, in piedi e a tempo di rock come un moderno cantastorie, piuttosto che seduto. Mi sembrava di onorare meglio la forza delle parole. Sono molto felice di tornare a farlo sul palco del MEI il prossimo 5 ottobre, trent’anni e centinaia di serate più tardi, insieme alla band di amici bolognesi The Perfect Cousins”

Tra le iniziative della nuova edizione del Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza, che si terranno tra le Piazze del Popolo, del Duomo, Molinella, del Mercato, e altri spazi tutti in centro storico , per il 4, 5 e 6 ottobre 2024 a Faenza in Romagna, da segnalare l’apertura il 4 ottobre con il Premio Arte Tamburini, la prima cantante faentina che incise Romagna Mia su disco nel 1954. Il premio quest’anno sarà assegnato alle voci femminili dei Santa Balera, mentre sarà assegnato un premio speciale a Radio Capodistria che segnò, come una sorta di “radio indipendente dell’epoca”, il successo di Romagna Mia di Secondo Casadei 70 anni fa.