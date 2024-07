“Come tutte le estati assistiamo ad un sistematico proliferare di cuccioli di gatto che pesa, non poco, sull’attività dei nostri volontari.

Oltre a quanto sopra dobbiamo evidenziare che stiamo notando anche un incremento di gatti adulti, che vivono in libertà, affetti da varie patologie e quindi bisognosi di cure costanti.

Questa situazione grava per buona parte presso la nostra degenza nonchè presso alcune case private di nostri volontari.

Per quanto riguarda le cucciolate è richiesto il nostro intervento a fronte dei casi più disparati quali ad esempio il rinvenimento di gattini non ancora svezzati ma già abbandonati oppure recuperati in siti pericolosi come la zona industriale e/o portuale.

Per quanto concerne i gatti adulti possiamo citare alcuni casi quali : un gatto trovato gravemente ferito ad una zampa il quale non può più essere messo in libertà, gatti affetti da tumori allo stadio terminale, felini provenienti da situazioni sociali problematiche e così via.

Il numero dei gatti è davvero rilevante ed assorbe buona parte delle energie che i volontari spendono per assistere e curare detti animali.

Quanto sopra comporta un indubbio aumento dei costi per le spese veterinarie, l’acquisto di cibo, farmaci, antiparassitari, lettiere e tutto ciò che serve per l’igiene”.