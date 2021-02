Anche quest’anno, in occasione della Pasqua, l’Enpa ravennate provvederà a confezionare le uova di cioccolata (al latte o fondente), da distribuire previa offerta a chiunque ne faccia richiesta.

“In considerazione del periodo pandemico che da tempo stiamo attraversando, non potremo organizzare dei tavoli per la distribuzione di dette uova e quindi dovremo ricorrere alle prenotazioni. Pertanto, a chi fosse interessato, chiediamo la cortesia di rivolgersi al nostro ufficio (Via Corti alle Mura n. 68 a Ravenna, dal martedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 telefono 0544 36944) oppure di contattarci tramite mail all’indirizzo ravenna@enpa.org . Purtroppo e ce ne scusiamo, siamo a chiedere il pagamento al momento della prenotazione (entro il 5 marzo) di € 10,00 cadauna. Ringraziamo comunque quanti ci faranno pervenire la loro solidarietà anche in questo momento molto difficile” afferma Enpa Sezione Provinciale di Ravenna.