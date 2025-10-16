Da varie parti, ci è stato segnalato come presso il canile comunale di Ravenna siano presenti tre bandiere ( Italia, Europa e Comune di Ravenna ) sporche e lacere, insomma uno spettacolo indecente.

La Sezione ravennate dell’Enpa ha fatto presente la situazione agli organi preposti, affinchè provvedano a sostituire i tre vessilli con altrettanti nuovi oppure, se non si intenda incidere sul bilancio comunale, che siano quanto prima rimossi senza effettuare alcuna sostituzione.

L’immagine attuale che si ha della struttura è di uno squallido degrado e ci stupisce che nessuno fino ad oggi si sia accorto dei tre stracci che tristemente pendono da tre aste situate all’interno del canile.

Enpa Sezione di Ravenna ODV