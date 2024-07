È partita l’edizione 2024 dell’iniziativa solidale BAMBINI FELICI ideata dall’editore Dario Pizzardi nel 2020, durante la pandemia, per garantire il diritto al gioco dei bambini delle famiglie in difficoltà. Nel mese di luglio, oltre 13.000 bambini in tutta Italia riceveranno in dono la SORPRESA DEL CUORE, una grossa busta contenente alcuni tra i più preziosi e iconici prodotti a marchio Amici Cucciolotti di Pizzardi Editore. La distribuzione è resa possibile grazie alla preziosa e prodigiosa collaborazione di 80 sezioni ENPA, con l’impegno di oltre 300 Volontari della Protezione Animali. La Sezione Enpa di Ravenna si è prontamente resa disponibile per consegnare il materiale ai bambini delle famiglie in difficoltà. I nostri volontari hanno portato 36 “Sorprese del cuore” al dormitorio Re di Girgenti, che si occupa anche della distribuzione del cibo alle famiglie bisognose. Altre 60 sono state recate presso la sede Caritas di Via Narsete dove saranno smistate ad altre famiglie.