Oltre 500 ingressi e 150 adozioni nei primi sei mesi dell’anno, questi i numeri dell’infermeria felina di Bizzuno il giorno prima dell’appuntamento del 29 e 30 giugno con la Giornata Nazionale Enpa contro l’Abbandono.

‘A preoccupare – spiega Marianna Gianstefani, Presidente della Sezione lughese – è la mancanza di informazioni sull’importanza della sterilizzazione. Riceviamo telefonate di cittadini che trovano cucciolate abbandonate. Gatte non sterilizzate che partoriscono in luoghi che reputano sicuri salvo poi scoprire che sicuri non sono, gatti maschi padronali lasciati liberi di vagare sul territorio, randagi nutriti ma non sterilizzati da chi li nutre. Il tutto non fa che alimentare il complesso fenomeno del randagismo dove gli animali sono sempre vittime incolpevoli di comportamenti umani irresponsabili.’

L’obiettivo della Giornata è di continuare a promuovere adozioni consapevoli, invitare a conoscere la struttura ed il lavoro dei volontari e ricordare che l’abbandono non deve essere mai una possibilità.

“Basta scuse. Se abbandoni un animale, il problema sei tu” è il claim scelto per la campagna 2024. Infatti, se da un lato gli animali sono sempre più considerati come membri della famiglia, dall’altro ci sono ancora troppe persone che scelgono un animale da compagnia senza consapevolezza. Decidere di adottare un gatto deve essere una scelta responsabile.

I volontari vi aspettano in Infermeria felina a Bizzuno Sabato 29 e Domenica 30 giugno dalle 15.00 alle 18.00.