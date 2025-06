L’Enpa di Lugo denuncia un episodio molto grave, avvenuto fra Massa Lombarda e Mordano. Una coppia, marito e moglie, durante una passeggiata in via Nuova, ha avvertito miagolii molto flebili provenire dal vicino fosso, dove era presente una scatola di cartone al centro, in mezzo alle erbacce. La scatola era però vuota, ma presentava il fondo rotto.

La coppia ha così cercato di individuare la provenianza dei miagolii ed è riuscita a individuare un cucciolo di gatto scheletrico e con gli occhi pieni di pus, impigliato in mezzo ai rovi.

Contattati, attraverso la sorella dell’uomo, i volontari dell’infemeria felina di Bizzuno, è arrivato il consiglio di continuare a cercare per verificare la possibile presenza di altri cuccioli. Riproducendo, con l’aiuto del telefono, il miagolio di una gatta, in pochi secondi la coppia ha scoperto l’esistenza di altri due gattini. Essendo impossibile proseguire le ricerche, vista la folta vegetazione, marito e moglie si sono fatti portare cesoie e forbici, riuscendo a raggiungere i piccoli ormai in condizioni critiche. I 3 cuccioli sono quindi stati portati all’infermeria felina di Bizzuno e sono stati affidati ad una balia.

A pochi metri di distanza dal punto dov’è stata trovata la prima scatola, è stata notata una seconda scatola, sigillata con nastro adesivo, e una volta aperta è avvenuta la macabra scoperta: la presenza di due gattini deceduti, forse per asfissia o per l’urto dovuto a possibile lancio. Nella scatola erano presenti diverse macchie di sangue.

“Un episodio così grave lascia sgomenti – commenta Marianna Gianstefani, presidente Enpa di Lugo- Che ci siano esseri capaci di commettere tali crudeltà fa rabbrividire su che tipo di persone siano, sempre che si possa definirle persone. Gettati dove si sperava nessuno li trovasse facendoli morire di stenti. Non è accettabile vedere succedere fatti come questo. Facciamo appello a chi abita in zona, se riconoscete questi gattini o avete informazioni per aiutarci. Chiamateci al 3293163050. Il disegno di legge sui reati contro gli animali recentemente approvato dal Senato inasprisce le pene e riconosce gli animali come vittime dirette, come portatori di diritti, non più solo come oggetto di un sentimento umano. Se notate scatole abbandonate ai bordi delle strade o vicino ai cassonetti, fate sempre attenzione perchè potrebbe esserci una vita che chiede aiuto.

Stiamo assistendo ad una escalation di violenza nei confronti degli animali nel nostro territorio, abbiamo già diverse denunce depositate in Procura, non ultima quella di colpi di arma contro un gatto di colonia, in via Pigno, a Bagnara di Romagna, episodio risalente al 18 maggio scorso”.