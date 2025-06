Ritorna l’evento più atteso dai piccoli (e non solo): Enpa di Lugo organizza lo scambio delle figurine Amici Cucciolotti 2025, un momento speciale di gioco, amicizia e solidarietà, Sabato 14 giugno, ore 15.00-18.00 presso l’Infermeria felina – Via Buscaroli snc, Bizzuno

Dalle 15:00 è previsto lo scambio di figurine dell’album Amici Cucciolotti dove tutti i bambini che porteranno il proprio album riceveranno gradite sorprese. A seguire merenda per tutti e visita ai trovatelli recuperati in queste ultime settimane.

Per rendere la giornata ancora più significativa, sarà presente anche il nuovo automezzo della Squadra Salvanimali Amici Cucciolotti, consegnato lo scorso 15 aprile a Roma grazie al prezioso supporto di Pizzardi Editore. Il mezzo è già operativo e rafforza le attività di soccorso della sezione locale, entrando a far parte dei 48 veicoli attivi in tutta Italia.

“Il nuovo veicolo – afferma Marianna Gianstefani Presidentessa di Enpa Lugo – sostituisce il precedente che ha percorso quasi 200.000 km in 10 anni in attività di salvataggio, trasporto animali feriti, abbandonati o in attesa di sterilizzazione”.

“Dopo il successo al Parco Pertini di Cotignola, abbiamo deciso di riproporre lo scambio di figurine Amici Cucciolotti anche in infermeria felina. Regalare l’album significa non solo coinvolgere i bambini in attività di gioco e intrattenimento alla scoperta degli animali del pianeta ma anche contribuire concretamente a sostenere importanti iniziative di solidarietà a favore degli animali e dei bambini”.