Gattini lasciati vicino ai cassonetti dei rifiuti o chiusi dentro scatoloni per strada. Sembra inarrestabile questa ondata di abbandoni estivi nel territorio dell’Unione della Bassa Romagna.

Solo nella giornata di ieri sono stati recuperate dalla Municipale a Massa Lombarda 2 gattine in Via della Pace e trovati due gatti adulti nel parcheggio del Magazzino Lidl in via della Cooperazione. Questa mattina una signora residente a Lavezzola ha notato la presenza di una scatola con un sacchetto di sabbia per lettiera in via 14 Aprile e ha scoperto due cucciole di circa due mesi all’interno di essa.

Qualche giorno fa è stata abbandonata una gattina nei pressi dei cassonetti in via Murri ad Alfonsine ed è stato trovato un gatto rinchiuso in una scatola gettata nel fosso a Boncellino.

“Siamo di fronte ad una escalation di violenza nei confronti degli animali. Neanche un mese fa è entrata in vigore la riforma del codice penale con pene più severe per chi abbandona o maltratta. Abbiamo già depositato diverse denunce per abbandono e speriamo che queste nuove pene funzionino da deterrente contro questi criminali. Il maltrattamento verso gli animali non di rado si associa a un comportamento poco rispettoso verso le persone. Come volontari cerchiamo di diffondere l’importanza della sterilizzazione per contrastare il randagismo felino e per porre fine a questi atti che male si addicono alla nostra comunità. Confidiamo sulla collaborazione delle istituzioni, delle forze dell’ordine e sul senso civico di tutti i cittadini affinché questi episodi terminino al più presto. Tutte le associazioni che si occupano di piccoli felini sono allo stremo”.