L’Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), sezione di Bagnacavallo, annuncia l’avvio del nuovo corso nazionale di formazione per Guardie Zoofile, destinato a chi desidera impegnarsi nella difesa degli animali e dell’ambiente.

Il percorso prenderà il via il 24 settembre 2025 e si svolgerà online, in diretta serale con cadenza settimanale. Riconosciuto dalle autorità competenti, il corso fornirà ai partecipanti conoscenze giuridiche, tecniche e pratiche utili a svolgere attività di vigilanza zoofila, che comprende funzioni di Polizia amministrativa e giudiziaria.

Durante le lezioni saranno affrontati temi quali normativa nazionale e regionale sulla tutela animale, compiti e procedure operative delle Guardie Zoofile, rapporti con le Forze dell’Ordine, oltre a nozioni di benessere e comportamento animale.

Le iscrizioni resteranno aperte fino al 15 settembre 2025. Possono candidarsi cittadini maggiorenni, senza precedenti penali, motivati a dedicare parte del proprio tempo alla protezione degli animali.

Per informazioni: 334.1746192 – ggzz.ravenna@enpa.org.

«Diventare Guardia Zoofila significa trasformare l’amore per gli animali in un impegno concreto e quotidiano, al servizio della legalità e della tutela dell’ambiente», sottolineano da ENPA.