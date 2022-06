“Non pochi cittadini detentori di animali domestici, da tempo hanno segnalato al nostro ufficio la condizione di abbandono in cui versano le aree verdi con accesso ai cani. Questa situazione riteniamo debba essere rimossa in quanto rende impossibile gli accessi a causa dell’erba straordinariamente alta nonché, là dov’è stata tagliata, a causa della mancata rimozione, la presenza di molti forasacchi, i quali sono molto pericolosi per gli animali.

In una condizione di cotanto abbandono proliferano le zecche, le pulci ed ovviamente non possono mancare i topi.

Questo ente non si è potuto esimere dall’inoltrare all’Assessorato competente una nota con la quale sollecita un intervento dell’Ente Pubblico.”

Enpa Sezione Provinciale di Ravenna