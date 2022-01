Sabato 29 e domenica 30 gennaio arriva in anteprima nelle sale Ennio di Giuseppe Tornatore, e Cinemaincentro celebra l’occasione proiettandolo a Faenza (in esclusiva), Ravenna e Imola.

Un documentario potente, di una bellezza sonora e visiva non comune, un giusto tributo al grande maestro Ennio Morricone, compositore di oltre 500 colonne sonore e vincitore di due premi Oscar.

Tornatore ripercorre una vita di devozione alla musica, senza preconcetti e distinzioni, durante la quale Morricone ha creato sia brani pop sia quella che il compositore tedesco Hans Zimmer ha definito “la più grande musica classica della nostra era”. Lo fa unendo immagini inedite del grande maestro e omaggi dei più grandi registi e attori di oggi e di ieri in un viaggio continuo attraverso la sua opera.

Come Tornatore, contemporaneamente collaboratore, ammiratore ed amico di Ennio Morricone, omaggia il compositore con questo documentario, così noi di Cinemaincentro abbiamo deciso, in un momento particolarmente difficile per i cinema e il cinema, di celebrarlo a nostra volta dandogli il massimo spazio all’interno del nostro circuito: sabato e domenica il Cinema Italia di Faenza, il Centrale di Imola e il Mariani di Ravenna saranno esclusivamente dedicati alla proiezione di questo film. Prezzi alla cassa: Intero 7,50€ Ridotto 6,00€ Under 25 4,50€.

Come da normativa vigente, per l’accesso alla sala sarà necessario indossare mascherina di tipo FFP2 ed esibire green pass rafforzato in corso di validità. Informazioni, orari e prevendite su www.cinemaincentro.com