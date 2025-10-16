Tragico incidente stradale questa mattina, mercoledì 16 ottobre, a Filo di Argenta, lungo la strada provinciale 10, all’altezza dell’intersezione con via Garusola.

Erano circa le 7.40 quando, per cause in corso di accertamento, si è verificato un violento scontro che ha coinvolto tre veicoli: due automobili e un furgone.

Ad avere la peggio è stato un uomo di 75 anni, residente nel lughese, che si trovava alla guida di un’Alfa Romeo. L’impatto è stato fatale: l’uomo è morto sul colpo.

Secondo una prima ricostruzione, il 75enne stava viaggiando in direzione Argenta quando, nel tentativo di effettuare un sorpasso, si sarebbe scontrato frontalmente con una Volkswagen Polo su cui viaggiavano una donna incinta e i due figli adolescenti. Le due auto sono finite fuori strada, una da un lato della scarpata e una dall’altro. Anche il furgone, che l’Alfa Romeo avrebbe tentato di superare, è terminato fuori carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori del 118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso, oltre ai Carabinieri, che hanno eseguito i rilievi per stabilire con precisione la dinamica del tragico incidente.

I feriti sono stati trasportati all’ospedale Sant’Anna di Cona, mentre la strada è rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dei veicoli.