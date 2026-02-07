Incidente stradale in via Piangipane, all’incrocio fra via Canala e via Sant’Egidio, teatro già purtroppo in passato di tanti sinistri stradali. Due gli automobilisti coinvolti, un uomo, al volante di un furgone Mercedes, e una donna, al volante di una Fiat Punto. Dopo l’impatto, il furgone si è ribaltato. La dinamica dello scontro è al vaglio degli agenti della Polizia Locale. I due conducenti sono stati soccorsi dal personale del 118 e dai Vigili del Fuoco. Le conseguenze per entrambi sono state fortunatamente contenute.