Ennesimo incidente in circonvallazione, Grillini (Italia Viva): “Spartitraffico urgente”

Un altro pericoloso incidente sulla circonvallazione di Faenza, nella giornata di martedì, ha fatto riesplodere il dibattito sullo spartitraffico centrale a dividere i due sensi di marcia della principale arteria faentina. L’incidente stradale ha visto coinvolto un camion, che, procedendo, in direzione di Castel Bolognese, ha attraversato tutta la carreggiata finendo fuori strada sul lato opposto della circonvallazione, senza fortunatamente coinvolgere altri mezzi. Casualmente infatti in quel momento i due sensi di marcia erano deserti, altrimenti il bilancio finale sarebbe stato molto più grave. Il conducente del camion è stato trasportato al Bufalini, ma non è in pericolo di vita.