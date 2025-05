L’ultimo atto del campionato per il Ravenna FC impegnato in trasferta sul campo del Progresso, si chiude con una sconfitta. Il Ravenna era passato in vantaggio al 23′ con Manuzzi. Ma nel secondo tempo i padroni di casa trovano il pareggio al 49′ con Maltoni e al 57′ l’ex Mascalzoni chiude la partita. Il Ravenna chiude la stagione con 74 punti e fra due settimane sarà impegnato con i Playoff con la speranza di trovare un posto per la serie C.