Energy Days: confronto con cittadini e studenti su comunità energetiche, fotovoltaico e edifici a basso impatto

Iniziati a Faenza gli Energy Days, una serie di incontri ed iniziative dedicati all’energia, agli investimenti e alle potenzialità delle nuove tecnologie, alla transizione energetica e all’economia circolare. Promossi dal Comune e dall’Unione della Romagna Faentina, gli Energy Days, nel mese di ottobre, vedranno una serie di incontri nelle scuole, ad opera di Michele Dotti, per sensibilizzare i ragazzi, e successivamente le relative famiglie, sulle possibilità delle Comunità Energetiche Rinnovabili. A novembre, conferenza al Museo Malmerendi per capire come abbassare l’impatto energetico delle abitazioni. Altri appuntamenti riguarderanno il fotovoltaico e l’agrifotovoltaico.