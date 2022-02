“Il gas naturale e il metano sono riconosciuti da tutti come la fonte energetica della transizione ecologica. Per far fronte all’aumento dei costi dell’energia dobbiamo agire con investimenti anche strutturali come il giusto sfruttamento delle risorse nazionali di gas e di metano. Il nostro gas dell’Adriatico oggi viene estratto dalla Croazia. Noi non possiamo affrontare la transizione ecologica senza mantenere le condizioni di competitività delle nostre imprese e l’approvvigionamento energetico è un fattore decisivo”.

Così il senatore del Pd Stefano Collina, vicepresidente della commissione Industria a Palazzo Madama.