Oltre 325 tonnellate di CO2 risparmiate, l’equivalente di quello che potrebbero assorbire 8.142 alberi. Sono questi alcuni, significativi, numeri dell’iniziativa “Vie Sostenibili”, progetto che nasce in modo spontaneo con la volontà di sensibilizzare sui temi legati alla sostenibilità. E’ con questo obiettivo è stato inaugurato a Ravenna l’evento promosso da Enegan, trader di luce, gas e telecomunicazioni operante su tutto il territorio nazionale e patrocinato dal comune di Ravenna.

Il progetto arriva dopo che alcune delle attività imprenditoriali del centro di Ravenna hanno deciso di sottoscrivere un contratto di fornitura con Enegan, azienda che fin dalla sua nascita distribuisce energia 100% green. Proprio per questo motivo, il trader ha voluto celebrare le imprese che hanno aderito alla fornitura, con l’obiettivo di implementare il numero, il tutto con una sola parola d’ordine che è sostenibilità.

Le attività centro di Ravenna che hanno aderito all’iniziativa e che sono state premiate da Enegan per il loro impegno verso il Pianeta sono, al momento: Forlini Optical, Tagiuri srl, Hic et Nunc, La bottega di Ferramenta, La bottega at Giorgioni e Cristina Rocca srl, alcune di queste partner di Confcommercio Ravenna.