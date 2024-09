Prevenzione e sensibilizzazione, sono due parole chiave quando si parla di Endometriosi, una patologia che oggi colpisce il 10 per cento della popolazione femminile in età fertile. Nella cura e nella gestione dei sintomi di una malattia considerata “invisibile”, perché poco nota fuori dall’ambito medico, la scelta corretta dei prodotti da portare a tavola (associata a una giusta terapia), potrebbe davvero fare la differenza? “Endometriosi e Cibo: alimentazione e Stile di Vita (Il Cibo Buono Pulito e Giusto!)” è il tema dell’incontro a ingresso libero e gratuito, previsto per il prossimo 5 ottobre 2024 alle 10.30 presso “PIERANGELO” Viale dei Mille, 13 Marina di Ravenna, dedicato proprio a questa infiammazione cronica e invalidante. Chi ne soffre, infatti, avverte spesso dolore pelvico, durante le mestruazioni e i rapporti sessuali, infertilità e affaticamento cronico, con un significativo peggioramento della propria qualità della vita.

L’evento è organizzato da A.P.E, Associazione Progetto Endometriosi e Slow Food Ravenna APS. Al termine della conferenza, si terrà un pranzo sociale Slow Food, a base di pesce fresco. Il ricavato sosterrà i tanti progetti portati avanti da A.P.E e da Slow Food Ravenna. Il costo è di 30 euro a persona.

Nel corso dell’appuntamento a tema si parlerà della patologia, di quali sono le sue problematiche e delle terapie più efficaci. Si tenterà di far luce sul ruolo dell’alimentazione nella prevenzione, nell’integrazione delle cure dell’endometriosi e sulla possibilità che diminuisca il dolore e migliori sensibilmente la qualità della vita. Interverranno: la Dr.ssa Irene Tassinari, Biologa Nutrizionista Clinica e Funzionale e il Dott. Stefano Missiroli Dirigente Medico di Ginecologia e Ostetricia Ospedale S. Maria della Croci Ravenna. Daranno il loro prezioso contributo anche Annalisa Frassineti, Presidente A.P.E ODV e Barbara Monti, Presidente Slow Food Ravenna APS.

La conferenza è gratuita, ma è richiesta la prenotazione inviando una mail a romagna@apendometriosi.it specificando se si desidera prenotare solo per il meeting o anche per il pranzo.

Cos’è l’endometriosi? L’endometriosi è una malattia infiammatoria cronica che colpisce in Italia circa il 10% della popolazione femminile in età fertile, anche se i dati sono estremamente parziali e probabilmente sottostimati. I sintomi più diffusi sono: forti dolori mestruali ed in concomitanza dell’ovulazione, cistiti ricorrenti, irregolarità intestinale, pesantezza al basso ventre, dolori ai rapporti sessuali, infertilità nel 35% dei casi. Per una malattia di cui non si conoscono ancora le cause, per la quale non esistono cure definitive né percorsi medici di prevenzione, per limitare i danni che l’endometriosi provoca, è fondamentale fare informazione per creare consapevolezza!