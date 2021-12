A Caorle si è svolta l’ultima gara della stagione di ginnastica ritmica organizzata dalla F.G.I.: il Campionato Nazionale di Squadra Gold Allieve.

Anche in questa competizione l’Endas Cervia si è fatta valere e ha tenuto testa alle società italiane più forti. L’esercizio eseguito in fase di qualificazione è stato da manuale e in finale la squadra cervese ha mantenuto alta la concentrazione e finalmente è arrivata la tanto attesa e sudata medaglia d’oro.

Sul gradino più alto del podio brillano le giovanissime ginnaste dell’Endas Cervia che hanno raggiunto un risultato storico: la squadra Campione d’Italia è composta dalle ginnaste Valdifiori Elisabetta, Fucci Margherita,

Ravaioli Margherita, Gramellini Sofia, Ajello Ludovica, Rubboli Nicole.

Ottimi i risultati ottenuti anche dalle ginnaste Silver dell’Endas Cervia, lo scorso week end a Rimini ai Campionati Nazionali – Ginnastica in festa. Grilli Ilaria cat LD Corpo Libero è Campionessa Italiana, Savioli Caterina cat LC Fune è Vice Campionessa Italiana, Sardo Matilde cat LD Palla ha conquistato la medaglia di bronzo così come Gobbi Beatrice nella cat LC Corpo Libero.

Grandissima soddisfazione per tutto lo staff dell’Endas Cervia, in un anno sportivo difficilissimo ma carico di tante soddisfazioni per gli importanti traguardi raggiunti.