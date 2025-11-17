Empower Women: due giorni per parlare di parità di genere, fra educazione, lavoro, disabilità e sport

Due giorni, fra Faenza e Riolo Terme, per parlare di educazione alla parità di genere, fra incontri pubblici, documentari, workshop e tavole rotonde. Si chiude, dopo due anni, il progetto europeo Empower Women. L’evento finale sarà ospitato dai Comuni dell’Unione della Romagna Faentina, partner del progetto per l’Italia insieme al Comune di Vignola. L’iniziativa dedicata all’uguaglianza di genere, “come valore fondante di una società europea più inclusiva e democratica”, ha visto la partecipazione di Grecia, Cipro, Croazia, Malta e Portogallo. La due giorni conclusiva, il 25 e il 26 novembre, sarà ospitata alla Rocca di Riolo Terme, a Faventia Sales e a Palazzo del Podestà. Si parlerà di diritto antidiscriminatorio in ambito lavorativo, di violenza di genere sulle donne con disabilità, di sostegno alle donne vittima di violenza e di disparità di genere nel mondo dello sport, appuntamento quest’ultimo che vedrà la partecipazione della calciatrice Alice Pignagnoli, portiere del Padova e con un’esperienza anche al Ravenna, e dello scrittore Cristiano Cavina.