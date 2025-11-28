Il calendario dei mercatini natalizi all’Albergo del Cuore di Ravenna si avvia al terzo appuntamento, questa volta interamente dedicato al mondo dei libri. Dopo il successo delle precedenti iniziative, sarà la volta di due giornate pensate per chi ama la lettura e desidera vivere l’atmosfera delle feste.

Si terrà il 29 e 30 novembre 2025 in via Rocca Brancaleone 42, dalle 11:00 alle 19:00, il mercatino natalizio dei libri usati organizzato dalla libreria Libridine.

L’iniziativa propone al pubblico la possibilità di scegliere tra numerosi volumi di generi diversi, di-sponibili all’interno di un’ampia selezione di libri usati. La formula prevede l’acquisto di una shopper da 10 o 20 euro, che i visitatori potranno riempire liberamente con i libri disponibili da portare poi a casa con sé.

L’evento si inserisce nel percorso di recupero del libro usato portato avanti dalla libreria Libridine, realtà gestita da cooperativa San Vitale e che coinvolge nelle sue attività un gruppo di ragazzi con disabilità. Il mercatino rappresenta quindi un’occasione sia per trovare letture interessanti e idee regalo, sia per sostenere un progetto sociale radicato nel territorio.

Oltre al mercatino, il programma prevede momenti di gusto e convivialità, curati dal bistrot interno all’albergo, con pranzi e cene dedicate ai sapori della tradizione.

Per informazioni o prenotare il pranzo si può contattare il 347 234 6492