Il primo appuntamento, sabato 15 e domenica 16 novembre dalle ore 11 alle ore 20, ospiterà il Mercatino di Penelopee Junk Home: un weekend dedicato alle suggestioni del passato, alla riscoperta degli oggetti dimenticati e ai sapori della tradizione.

I visitatori potranno trovare originali oggetti vintage, complementi d’arredo, utensili da cucina, vec-chie trame, mobili antichi e curiosità da riscoprire e riusare. Il tutto in un’atmosfera tra luci calde, profumi di casa e allestimenti incantati, pensati per accompagnare l’inizio del periodo natalizio.

Oltre al mercatino, il programma prevede momenti di gusto e convivialità, curati dal bistrot interno all’albergo, con pranzi e cene dedicate ai sapori della tradizione.

In programma anche due golose degustazioni.

Sabato 15 novembre, alle ore 17, una degustazione di cioccolata in tazza con tre varianti artigianali abbinate a dolcetti gourmet. Un momento di puro piacere tra profumi di cacao e note speziate (€15 su prenotazione).

Domenica 16 novembre, alle ore 18, un viaggio tra profumi, impasti e lievitazioni lente in collaborazione con Leonardi Dolciumi. Una speciale degustazione di tre panettoni artigianali, preparati con ingredienti selezionati, lievito madre e tutta la cura della tradizione con un calice di vino dolce in abbinamento(€15 su prenotazione).

L’ingresso al mercatino è gratuito, mentre per pranzi, cene e degustazioni è richiesta la prenotazione al 347 234 6492.

Nel secondo week end, il 22 e 23 novembre, in un giardino d’inverno, tra suggestivi alberi di Natale, addobbi raffinati, luci soffuse e profumo di dolci, le proposte natalizie di Timida creeranno un angolo incantato dove la magia delle feste prende vita. Un piccolo nido di sogni con suggestive decorazioni natalizie, addobbi creativi e originali idee regalo

Il 29 e 30 novembre sarà invece il turno della libreria Libridine, che proporrà un mercatino di libri usati a prezzi speciali, perfetti per un regalo o per una lettura durante le feste.

Programma dettagliato su FB e Instagram Albergo del Cuore Info e prenotazioni al 347 234 6492.