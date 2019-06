Inaugura sabato 29 giugno 2019, ore 11,00 alla Galleria Comunale d’Arte, Voltone della Molinella 4/6, Faenza (Ra), la collettiva dedicata a Faenza intitolata “Emozionalmente, MenteEmozionale”. Artists looking for excitement, nata da un progetto di Maurizia Ragni curatrice e artista in mostra.

Arte, Fotografie e Letteratura. Questa mostra nasce da un progetto di Maurizia Ragni che ha invitato alcuni artisti a confrontarsi, dialogare e condividere passioni e suggestioni per la città di Faenza.

Maurizia Ragni pittrice e scultrice ama Faenza e la sua tradizione ceramica. Le piace immergersi nei suoi vicoli che si aprono su scenari architettonici unici, apprezzandone il paesaggio urbano in bilico fra passato e presente.

Gli artisti in mostra sono tutti bolognesi; Maurizia Ragni, Carlo Reina, Bruna Borghi, Paolo Giancristofaro, Julka Caporetti si sono confrontati in questo progetto espressivo per condividere la lettura dei segni della nostra città e della sua storia per tradurli in un’esperienza personale e soggettiva.

Si confrontano sul tema “Faenza” con linguaggi espressivi differenti. A noi faentini il piacere di fruire di suggestioni personali, trasformate in immagini.

Arte, Pittura, Scultura, Fotografia e Letteratura dialogano fra loro con armonia, sequenza e collaborazione, per condividere il percorso del progetto.

Maurizia, Carlo, Bruna, Paolo, Julca hanno età diverse e fanno parte di generazioni diverse, ma hanno dimostrato di saper dialogare fra loro lasciando proprio la parola al tempo.

Ne esce una mostra fatta di sguardi ricchi di memorie e suggestioni, per raccontare mondi immaginari personali, soggettive esperienze in forma figurata.

ARTE. Maurizia Ragni (30-05-1954). www.mauriziaragni.com

Maurizia pittrice, scultrice e grafica, ha studiato con attenzione la ceramica antica di Faenza conservata al Museo Internazionale delle Ceramiche. La Ragni ha isolato alcuni elementi iconografici facendoli propri e appropriandosene. Trasforma, ironizza e inventa nuovi soggetti “bidimensionali”.

ARTE. Carlo Reina (15-05-1942).

Scultore. Racconta un paesaggio interiore dove natura, creazione artistica e poesia si intrecciano. Le sue produzioni sono “nuove emozioni” espresse in immagini, grazie all’impiego di materiali che hanno attraversato il tempo, come il legno e il ferro, legati e provenienti dalla terra, così come la ceramica è la materia scaturita dalla città di Faenza .

ARTE. Bruna Borghi (22-10-1963).

Pittrice. La sua ricerca espressiva è legata alla materialità sia astratta che formale. Di recente ha inventato una pittura che simula le superfici ceramiche.

FOTOGRAFIA. Paolo Giancristofaro (22-04-1979)

Fotografo che racconta la realtà, la strada, la vita intorno a noi in bianco e nero. Un modo per raccontare storie attraverso istanti fermati. Le sue fotografie sono racconti che nascono accidentalmente. Più dei tempi di esposizione e dei diaframmi sono le storie oggetto di indagine. Legge una storia, scatta e la racconta.

LETTERATURA E POESIA. Julka Caporetti (25-04-1975)

Scrittrice. Nata a Imola ,vive a Bologna. Nasce pedagogista per dedicarsi alla scrittura e alla poesia.