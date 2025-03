Hanno sperimentato una distanza più lunga delle solite e hanno ottenuto due ottimi piazzamenti. I nuotatori Giulio Gondoni e Mattia Pini, entrambi della categoria Junioresnati nel 2008, hanno partecipato sabato scorso per il Nuoto Sub Faenza al Campionato Regionale Assoluto e giovanile di fondo indoor in programma alla piscina comunale “Carmen Longo” di Bologna. Gondoni si è classificato quarto, Pini sesto con soddisfazione di coach Marco Fregnani. Per i nuotatori agonisti delle categorie Seniores, Cadetti, Juniores e Ragazzi i prossimi appuntamenti saranno alle finali del Campionato Regionale di Categoria in Vasca Corta (CRCVC) sabato 8 e domenica 9 marzo a Riccione, sabato 15 e domenica 16 e Carpi.Le gare di domenica 16 (mattino e pomeriggio) a Carpi verranno svolte a porte chiuse senza la presenza di pubblico. Solo domenica 16 verrà diffusa una diretta streaming sulla pagina Facebook fin emiliaromagna.

Per i giovanissimi nuotatori Esordienti A e B è stato un weekend di gare relativamente al 3° turno del Torneo Invernale Fin, in programma nella 1^ parte sabato 1 marzo a Forlì e nella 2^ parte domenica 2 a Pinarella di Cervia. Tra gli Esordienti A va segnalata la vittoria di Federico Cacciari nei 200 farfalla, oltre al secondo posto di Tommaso Alberelli nei 200 rana, al terzo di Edoardo Ragazzini nei 200 misti, al terzo di Maria Morini nei 200 rana. Inoltre brillano l’argento della staffetta 4 per 50 misti maschile con Alessandro Penazzi, Tommaso Alberelli, Federico Cacciari, Edoardo Ragazzini e il bronzo della staffetta 4 per 50 misti femminile con Gloria Galeotti, Sofia Baraccani, Maria Morini, Sofia Boschi. Gli Esordienti B sono tornati a casa con il successo di Emma Alpi nei 100 farfalla e i secondi posti di Elena Coveri nei 50 stile libero e nei 100 rana. Ora al Nuoto Sub Faenza si attendono gli accumuli dei risultati di tutti i concentramenti regionali per scoprire i 10 tempi migliori di ogni stile e distanza, divisi per sesso ed anno di nascita, che parteciperanno alla finale del Torneo, in programma sabato 22 e domenica 23 marzo a Riccione.

Le ragazze faentine del nuoto artistico erano impegnate domenica nella seconda tappa del 2° Trofeo Fin a Cesena. Le Esordienti C e B hanno partecipato alla seconda tappa di obbligatori, confermando i risultati ottenuti il16 febbraio in occasione del 1° Trofeo FIN. Nel pomeriggio il Nuoto Sub Faenza ha portato i balletti delle stesse categorie: nel Solo Esordienti A Anna Margherita Fiorentini si è classificata 4^ a soli 5 decimi da chi l’ha preceduta; Vittoria Cioffi e Sofia Guerrini sono arrivate terze nel Duo Esordienti A. La squadra Esordienti B, al suo debutto, si è classificata quinta. Il ricco mese di marzo vedrà questi impegni per le sincronette faentine: sabato 8 a Forlì tappa nazionale Uisp degli esercizi obbligatori per le Esordienti C e B; domenica 9 sempre a Forlì gare nazionali Uisp per la squadra Master; domenica 16 a Cesenatico Trofeo Sincro per Tutti con le “sincro base” nate nel 2017; sabato 29 e domenica 30 a Forlì 6° Trofeo Sincronizziamo Uisp con tutte le categorie.

Nel settore della pallanuoto c’è da registrare il secondo rinvio di partita consecutivo di cui è stata vittima la squadra Master che giovedì 27 febbraio avrebbe dovuto ospitare l’Ondablu Formigine per 1^ giornata di ritorno del Campionato Uisp Emilia-Romagna: per carenza d’organico gli emiliani non sono stati in grado di presentarsi. In attesa di capire se e quando verranno calendarizzati i recuperi, i Master dovrebbero tornare in acqua sabato 15 marzo alle 13 alla piscina Dogali di Modena per affrontare la Penta. In ambito giovanile domenica scorsa la squadra Esordienti Under 12 era in trasferta a Bologna per affrontare i pari età della De Akker nella partita valida per la 5^ giornata nel Girone B della 1^ fase di qualificazione del Campionato regionale Fin di categoria. La sconfitta dei faentini per 1 a 14 è maturata dopo i primi due tempi equilibrati, quando si sono fatte sentire le assenze di giocatori fondamentali sostituiti da alcuni bambini dell’Acquagoal; il risultato non ha quindi guastato gli umori dei ragazzi comunque soddisfatti per avercela messa tutta contro avversari notoriamente più forti. Domenica 16 marzo alle 14 gli Esordienti Under 12 saranno ospiti dei pari età di Ravenna, mentre domenica prossima 9 marzo alle 10 la squadra Ragazzi Under 14 riceverà la De Akker Bologna nell’ambito della 2^ giornata di andata nel Girone D della 2^ fase del Campionato regionale Fin. Nel pomeriggio dello stesso giorno nella piscina di Via Marozza il Nuoto Sub Faenza organizzerà un torneo Uisp di Acquagoal.