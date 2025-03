L’ultimo dei Pomeriggi Musicali al MIC domenica 2 marzo (ore 15.30), vede il ritorno a Emilia Romagna Festival di un puro talento del pianoforte, Konstantin Emelyanov, rinomato pianista russo, appena trentenne, diventato una vera e propria scoperta al 16° Concorso Internazionale Čajkovskij nel 2019, quando ha vinto il 3° premio e nello stesso anno ha ricevuto il titolo di “Artista di Radio Russia”, il Premio del Pubblico dai lettori della nota rivista Musical Life ed è diventato un artista Yamaha.

Il programma si apre con due autori che si passano il testimone tra il periodo classico e quello romantico, ossia Haydn, con la Sonata in re maggiore dedicata alla sedicenne principessina Maria Ermenegilda Esterhàzy per il suo matrimonio, e Schubert, con I tre pezzi per pianoforte D.946, opere intime scritte nell’ultimo anno della sua breve vita (1828). Il concerto si chiude con Ravel e il suo “Gaspard de la nuit. Trois Poèmes pour Piano d’apres Aloysius Bertrand” una delle sue opere più estrose e tecnicamente di difficile esecuzione, che comprende tre brani per pianoforte solo, scritti nel 1908, che trovano riferimento in altrettante poesie del francese Aloysius Bertrand, composte nel 1842, comprendenti alcune delle immagini più sinistre del folklore medievale europeo.

Konstantin Emelyanov è un giovane ed eccellente pianista russo che è già stato ospite di Emilia Romagna Festival, lasciando un grande apprezzamento di pubblico e critica. Nato nel 1994 a Krasnodar, città della Russia meridionale, ha rapidamente conquistato la scena musicale internazionale grazie al suo straordinario talento e alla profonda sensibilità interpretativa. Diplomato al Conservatorio Čajkovskij di Mosca sotto la guida del leggendario Professor Sergei Dorensky e dei suoi assistenti, tra cui Nikolai Lugansky, Emelyanov ha perfezionato ulteriormente la sua formazione presso l’Accademia Rachmaninov di Catania e l’Accademia Pianistica Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola. La sua carriera è costellata da prestigiosi riconoscimenti, tra cui il già citato 3° premio al XVI Concorso Internazionale Čajkovskij nel 2019 e la vittoria dell’11°International German Piano Award nel 2022. Nonostante la giovane età, Emelyanov ha già calcato palcoscenici importanti, come quello del Teatro Carlo Felice di Genova, del Seoul Arts Center e del National Centre for the Performing Arts di Pechino, collaborando con rinomate orchestre e direttori d’orchestra. Nel 2020 ha pubblicato il suo album di debutto dedicato a Čajkovskij, seguito nel 2023 da un’incisione con opere di Debussy, Prokofiev e Barber, entrambe accolte con entusiasmo dalla critica internazionale. La rivista Diapason ha elogiato Emelyanov definendolo “un pianista di prima classe e un interprete che osa“.

La tredicesima edizione di ERF&TeatroMasiniMusica è realizzata da Emilia Romagna Festival e dal Comune di Faenza in collaborazione con laScuola Comunale di Musica “G. Sarti” di Faenza, Accademia Perduta/Romagna Teatri,MIC Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza e con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Emilia Romagna, Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna,Turkish Airlines, ConAMI, Sfera, CLAI, BCC ravennate, forlivese e imolese,AutoSICA.

INGRESSO

Biglietti Pomeriggi Musicali al MIC

€ 12 (€ 1 fino a 10 anni,prenotabile esclusivamente contattando ERF 0542 25747)

PROGRAMMA

Franz Joseph Haydn

Sonata in re maggiore n. 3 Hob:XVI:42

Franz Schubert

Drei Klavierstücke D.946

Maurice Ravel

Gaspard de la nuit Trois poèmes pour piano d’après Aloysius Bertrand