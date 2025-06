Emilia-Romagna ed Europa: diritti, competitività e nuove tecnologie

Lavoro, sanità, tutela dell’ambiente, la sfida dell’intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie, la nuova frontiera dei diritti. Nell’ Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna si è tenuta la discussione della Sessione europea 2025, ovvero il percorso della Regione Emilia-Romagna per partecipare alla formazione e attuazione delle politiche dell’Unione europea. Fra gli impegni proposti da viale Aldo Moro per Bruxelles ci sono in particolare l’inclusione lavorativa e sociale delle persone diversamente abili, il contrasto alle diseguaglianze di genere, la tutela delle fasce più fragili della popolazione, fino alle nuove tecnologie, l’intelligenza artificiale, l’accesso ai dati e la garanzia di server sicuri