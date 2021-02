Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 21 febbraio. Passano in area arancione le regioni Campania, Emilia Romagna e Molise.

Chiudono quindi ristoranti e bar, mentre i negozi possono rimanere apertiaperti. La Dad è prevista solo alle superiori. La circolazione all’interno di un Comune è permessa ma non è consentito lasciare il proprio Comune di residenza, domicilio o abitazione. E’ vietato entrare o uscire dalla Regione.