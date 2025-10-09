«Come presidente del movimento civico “Ravenna nel cuore”, desidero sottolineare la piena condivisione della posizione espressa da Alberto Ancarani sui contratti a canone concordato. La sua indicazione di intervenire direttamente sui 242 appartamenti ACER attualmente vuoti per ripristinarne la piena funzionalità rappresenta, a nostro avviso, la via più concreta e urgente per affrontare l’emergenza abitativa nella nostra città.

Concordiamo pienamente sul fatto che il problema non si risolve aumentando le imposizioni fiscali o creando oneri aggiuntivi per i cittadini, ma agendo in modo efficace sulla gestione del patrimonio immobiliare pubblico, garantendo manutenzione, sicurezza e disponibilità immediata di alloggi.

Riteniamo che questo approccio pratico e responsabile debba essere priorità assoluta per l’amministrazione comunale e provinciale, evitando soluzioni che penalizzino ulteriormente famiglie e cittadini già in difficoltà.»

Giovanni Morgese

Presidente Movimento Civico “Ravenna nel cuore”