“Si riepilogano di seguito i principali contenuti degli ultimi provvedimenti e comunicazioni del Comune di Ravenna in merito all’emergenza meteo in atto.

Sul versante dei fiumi la preoccupazione è sulla tenuta degli argini. Parallelamente le rotture fluviali nei comuni confinanti con quello di Ravenna stanno mettendo in crisi la rete dei canali di bonifica. Si richiede di prestare la massima attenzione a tutta la rete dei canali consortili, prioritariamente per le zone già interessate dagli allagamenti del maggio 2023, in quanto potrebbero essere interessate da nuovi allagamenti.

In via precauzionale è stato chiuso il ponte sulla Statale 16 a Mezzano. Sono stati posizionati sacchi di sabbia in modo da scongiurare la tracimazione dell’acqua sulla sede stradale lato monte.

Nelle scorse ore il Comune di Ravenna ha firmato un’ordinanza nella quale si invita la popolazione le cui abitazioni si trovano in destra e sinistra dei fiumi Lamone e Montone a recarsi ai piani alti. Per chi non ha questa possibilità o lo desidera può recarsi al Pala De Andrè di Ravenna, aperto come punto di accoglienza. È assolutamente indispensabile che ciascuno metta in atto tutti i comportamenti utili a tutelare la propria incolumità.

Si ricorda che per la giornata di oggi, giovedì 19 settembre, rimangono chiusi i servizi educativi, le scuole di ogni ordine e grado – comprese le Università e l’alta formazione artistica e musicale – i centri di formazione professionale (IeFP), i centri ricreativi e di aggregazione giovanile, le biblioteche e i musei, i centri diurni per anziani e disabili e i centri socio – occupazionali per disabili, gli impianti sportivi, e i mercati. Chiusi anche i cimiteri, parchi, giardini e pinete. Vietato l’accesso alle aree fluviali, all’arenile e alle dighe foranee. Annullate sagre, feste e manifestazioni pubbliche.

Si ricorda infine che è necessario mettere in atto tutti i comportamenti utili a tutelare la propria incolumità.

In particolare:

• evitare il più possibile gli spostamenti non necessari

• prestare la massima attenzione ai livelli dei fiumi e dei canali

• stare lontani dagli argini dei fiumi e dei canali e dalle zone allagabili, moli, dighe foranee e spiagge

• non accedere ai capanni

• non accedere ai sottopassi se allagati

• in caso di allagamenti non accedere a locali interrati e recarsi ai piani più alti

Per segnalazioni ed emergenze è possibile chiamare il 115 (Vigili del fuoco) e lo 0544.219219 (Polizia Locale).

Si invitano i cittadini a tenere monitorati i canali social del Comune e del sindaco, il sito e ad ascoltare attentamente le chiamate in arrivo dallo 0544.485848. È il numero di Alert System, il servizio del Comune di Ravenna che può essere impiegato per diffondere comunicazioni di protezione civile e di pubblica utilità a tutta la cittadinanza. Chi ancora non lo avesse fatto può registrarsi attraverso questo link: https://registrazione.alertsystem.it/ravenna “