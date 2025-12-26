Sono state 40 le unità della Polizia Locale impegnate ininterrottamente, giorno e notte, dalla vigilia di Natale fino al giorno di Santo Stefano, per fronteggiare le esigenze legate allo stato di allerta di protezione civile causato dal maltempo.

Già dalla mattina del 24 dicembre, numerose pattuglie hanno monitorato costantemente lo stato del mare e dei fiumi per prevenire il rischio di ingressione marina. Sono state verificate le chiusure delle paratie, con rintraccio dei gestori e sollecitazione di interventi urgenti di riparazione, vigilando sull’effettivo adempimento anche tramite presidi fissi. Criticità sono state rilevate alla foce del fiume Lamone, sotto il ponte di viale Italia, e nei Fiumi Uniti, sotto il ponte Bailey, oltre alla presenza di acqua in via Molo Dalmazia, dove è stato richiesto un intervento urgente sulla segnaletica. Presidiati stabilmente Lido Adriano e i Lidi Sud e Nord.

Nel corso della giornata si è intervenuti per la caduta di un grosso ramo sulla corsia degli autobus in via Sant’Alberto/via Turati e per la caduta di due alberi in via delle Valli, all’intersezione con viale Italia. I servizi sono proseguiti per tutto il pomeriggio e fino a tarda sera per garantire il corretto posizionamento delle paratoie e il monitoraggio dei livelli dei fiumi. Intorno alle 22 è stata inoltre gestita la segnalazione di un ramo pericoloso sulla sede stradale presso lo svincolo della Rotonda degli Spedizionieri lungo la SS Romea.

Durante la notte di Natale, a partire dalla mezzanotte del 25 dicembre, l’attività non si è interrotta. È stato segnalato un albero caduto in area privata in via Marche che occupava marciapiede, pista ciclabile e parte della carreggiata. Nello stesso momento il 118 ha segnalato un’auto ribaltata in via Reale, nei pressi di via Basilica, intervento affidato alla Polizia Locale della Bassa Romagna.

La mattina di Natale è stata segnalata una grossa buca in via Testi Rasponi causata dal cedimento della sede stradale in corrispondenza di un tombino fognario. È stato attivato il servizio di reperibilità emergenze idriche di Hera, che ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area. Proseguite anche le verifiche idriche sul territorio, con particolare attenzione a Mezzano e ai Lidi Sud.

Nel corso del turno sono state gestite diverse segnalazioni relative al ritrovamento di animali, con il coinvolgimento degli addetti al recupero. Nel tardo pomeriggio sono stati effettuati controlli per una possibile caduta di una luminaria in viale delle Nazioni a Marina di Ravenna e un presidio fisso al ponte sul Lamone a Mezzano per il monitoraggio del livello del fiume e per fornire informazioni alla popolazione.

In serata si è intervenuti per la fuoriuscita autonoma di un veicolo in via Reale a Camerlona: la conducente, una giovane neopatentata, ha perso il controllo del mezzo a causa dell’asfalto bagnato, finendo nel fosso. Segnalato infine il danneggiamento di uno pneumatico in via Destra Canale Molinetto, all’altezza del ponte della Classicana, a causa di una buca pericolosa.

Le pattuglie hanno continuato a operare per tutta la notte e fino alle prime ore del 26 dicembre, garantendo il supporto alle attività di protezione civile, in particolare nella località di Mezzano.