“Esprimo profonda solidarietà e grande plauso a tutti gli operatori economici, oltre che ai cittadini, alle Forze dell’ordine, alle Istituzioni e ai volontari, che anche questa volta hanno saputo fronteggiare l’emergenza e ripartire grazie all’organizzazione e all’efficienza che contraddistingue le nostre comunità.

Con la dichiarazione dello stato di crisi, arrivata con grande tempestività e di questo ringrazio il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, si potranno attivare risorse e procedure straordinarie per interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino delle aree colpite.

Un evento, quello che domenica ha colpito in particolare Cervia e Milano Marittima, per il quale è in corso la stima dei danni, che ha provocato danni circoscritti ma significativi: allagamenti, la caduta di numerosi alberi, interruzioni della viabilità principale e secondaria, disservizi alle reti dei servizi pubblici essenziali.

Condivido in maniera convinta quanto affermato dal presidente de Pascale, purtroppo fenomeni di questa intensità non sono più eccezionali e vanno affrontati con visione e capacità di programmazione. Prevenzione, manutenzione del territorio e investimenti strutturali devono essere prioritari per le istituzioni e per il sistema imprenditoriale.

Ho espresso al presidente de Pascale la piena disponibilità della Camera di commercio a gestire, ed eventualmente integrare, le eventuali risorse che la Regione vorrà affidarle al fine di sostenere gli imprenditori non solo ad affrontare l’emergenza ma a mettere al centro della loro programmazione azioni di prevenzione e messa in sicurezza che permettano di affrontare in modo sempre più consapevole le emergenze climatiche”