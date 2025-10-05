A seguito dell’allerta arancione per stato del mare e mareggiate, la Polizia Locale ha predisposto servizi volti a fronteggiare i bisogni della popolazione e monitorare l’andamento dei fenomeni per le esigenze di protezione civile.

Sei pattuglie, nel corso della domenica, hanno effettuato interventi per cadute di rami e alberi pericolanti, i principali dei quali sono occorsi in SS 309 – Romea nord al km 11+900, in via Thaon de Revel e in via Aviatori 2, con tronchi sulla carreggiata.

Nel corso della mattinata e nel pomeriggio, pattuglie dedicate hanno verificato la situazione delle paratie a mare, lo stato degli allagamenti e quello delle ingressioni marine. Le zone maggiormente colpite sono risultate essere i Lidi Sud (da lido di Savio a Lido di Classe), Lido Adriano, con particolare riferimento a Viale Virgilio e Marina di Ravenna, Molo Dalmazia.

Il Comune di Ravenna ha attivato il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile a seguito delle forti mareggiate che stanno interessando la costa.

«Stiamo monitorando la situazione che, al momento, presenta maggiori criticità a Marina di Ravenna, Lido di Savio e Lido Adriano, così come in tante altre località della costa romagnola – spiega il sindaco Alessandro Barattoni –. L’effetto combinato dell’alta marea e del forte vento sta infatti producendo fenomeni di ingressione marina diffusa».