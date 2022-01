Terzo appuntamento del ciclo di incontri intitolato “Emergenza educativa al tempo del coronavirus”, proposto dall’Associazione culturale M.I.E.L.E. di Lugo e presentato dall’insegnante lughese Davide Solaroli. Dopo un giornalista (Toni Capuozzo), uno psichiatra (Paolo Crepet), non poteva mancare un insegnante. E, per l’occasione, non un insegnante qualsiasi, ma uno degli insegnanti italiani più stimati ed apprezzati soprattutto dai ragazzi, per il suo modo di parlare e di approcciarsi a loro, per il suo stile nel comunicare e nel coinvolgere.

Si tratta di Enrico Galiano, professore di italiano. L’incontro si terrà venerdì 4 febbraio alle ore 20.45 alla Pista di Pattinaggio di Lugo di Via Piratello n.49 e sarà ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria all’indirizzo email emergenzaeducativalugo@gmail.com.

La mattina successiva, invece, il professor Galiano incontrerà gli studenti delle Scuole Secondarie di 1º grado di Lugo “Gherardi”, “Baracca”, “Sacro Cuore” e “San Giuseppe”, con alcune classi che potranno partecipare in presenza e le altre interessate che seguiranno la diretta live dalle proprie aule. Con i ragazzi parlerà soprattutto dell'”Arte di sbagliare alla grande”, il titolo di uno dei suoi libri. Perché, come dice lo stesso Galiano, «è molto più importante insegnare a rialzarsi che a non cadere mai; insegnare a essere veri invece che perfetti.»

Enrico Galiano è nato a Pordenone nel 1977. Insegnante in una scuola di periferia, ha creato la webserie “Cose da prof”, che ha superato i venti milioni di visualizzazioni su Facebook. Ha dato il via al movimento dei #poeteppisti, flashmob di studenti che imbrattano le città di poesie.

Nel 2020 il «Sole 24 Ore» lo ha inserito nella lista dei dieci insegnanti più seguiti sul web. Con le sue lezioni divertenti e un po’ fuori dal comune, è uno dei professori della trasmissione La Banda dei FuoriClasse, trasmessa da Rai Gulp.

Il segreto di un buon insegnante per lui è: «Non ti ascoltano, se tu per primo non li ascolti». È uno dei professori più letti e amati d’Italia. Con la sua straordinaria sensibilità e grazie a una presenza online di enorme successo, è in grado di dare voce ai sogni e alle aspettative degli adolescenti di oggi come nessun altro. Ogni tanto prende la sua bicicletta e se ne va in giro per il mondo con uno zaino, una penna e tanta voglia di stupore. Il suo romanzo d’esordio, “Eppure cadiamo felici”, in corso di traduzione in tutta Europa, è stato il libro rivelazione del 2017 e ha vinto il Premio internazionale Città di Como come migliore opera prima e il Premio cultura mediterranea. Con Garzanti ha pubblicato anche “Tutta la vita che vuoi” (2018), “Più forte di ogni addio” (2019), “Dormi stanotte sul mio cuore” (2020), il saggio “L’arte di sbagliare alla grande” (2020). L’ultimo suo romanzo è “Felici contro il mondo”.