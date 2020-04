Ecogest, azienda attiva nel campo della manutenzione del verde autostradale, ha scelto di essere presente nella lotta al coronavirus con due interventi mirati: una donazione all’ospedale di Lugo per l’acquisto di presidi sanitari e attrezzature mediche, e una destinata al fondo di solidarietà attivato dal Comune di Cotignola per le famiglie più bisognose e per progetti sociali.

La doppia donazione è stata fortemente voluta da Valerio Molinari e Michela Nanni, titolari della Ecogest: “In questo momento così difficile per il nostro Paese, tutti noi siamo chiamati a fare qualcosa per la nostra comunità – spiegano -. Ecogest non poteva che rispondere all’appello alla solidarietà lanciato dalle istituzioni e dal sindaco di Cotignola in particolare, nel cui territorio si trova la nostra sede, per aiutare chi sta lottando in prima linea, a partire da quanti lavorano negli ospedali, per dare un supporto alle famiglie che hanno bisogno di aiuto in questo momento così complesso, per stare al fianco delle istituzioni locali che stanno facendo egregiamente il proprio dovere. Il contributo di ciascuno di noi è indispensabile per superare le difficoltà attuali e pensare alla rinascita”.

Un ringraziamento per la donazione ricevuta arriva dal sindaco di Cotignola, Luca Piovaccari: “Come ho già avuto modo di sottolineare, l’unione fa la forza. Più aiuti arrivano, da parte di tutti e ciascuno secondo la propria possibilità, più siamo in grado come comunità di rispondere. Apprezziamo molto la scelta di Ecogest e della famiglia Molinari che con una duplice donazione hanno dimostrato responsabilità sociale di impresa e grande attaccamento alla nostra comunità”.

La nuova campagna di raccolta fondi lanciata dai Comuni della Bassa Romagna si chiama “Mettiamoci il cuore”. Questi i dati per chi volesse fare donazioni al Fondo solidale del Comune di Cotignola: Iban IT37J0627013199T20990000301, intestato a “Comune di Cotignola”, causale “Fondo solidale Covid19”.

Questi i dati per chi volesse fare una donazione all’Azienda Usl della Romagna – Intesa San Paolo – Iban: IT34W0306913298100000300064, precisando nella causale una eventuale motivazione per la donazione, il nominativo del mittente e il destinatario (per esempio: Mario Rossi per Ospedale Lugo).

Si raccomanda ai cittadini di prestare massima attenzione alle truffe e diffidare di chiunque chieda soldi tramite fonti internet non ufficiali, telefonate o altro.