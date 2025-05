“Le emergenze dovute ai cambiamenti climatici sono sotto gli occhi di tutti, eppure ancora oggi ancora nella martoriata Romagna ci sono forze politiche e singoli cittadini che pur di portare acqua al loro mulino sono disposti a negare le evidenze o a edulcorare la realtà. Crediamo che questo modo di agire sia pericoloso soprattutto per il nostro futuro.

Conoscere i problemi vuol dire essere in grado di affrontarli” spiegano Valentina Croci e Antonio Lazzari candidati per la lista AVS, a sostegno di Alessandro Barattoni.

“Parlare di emergenze climatiche non è eco-terrorismo come continuano a definirlo alcune forze politiche, ma pragmatismo e coraggio di dire la verità ai cittadini. Forze politiche che negano l’evidenza della scienza ma hanno infarcito i loro programmi di parore come “sostenibilità “ e “ambiente”, forze che a livello locale e nazionale non esitano a portare avanti soluzioni fuori dal tempo e pericolose per il futuro del nostro pianeta e della nostra economia.

Come AVS crediamo che solo con la forza della verità si possiamo affrontare i problemi e con il coraggio di guardare in faccia alla realtà possiamo agire per costruire un futuro stabile e tranquillo per i nostri figli. Mistificare la realtà negando i gravi problemi che abbiamo davanti è forse consolatorio ma ci porta ad agire in direzione contraria a tutti i dati e i suggerimenti che gli scenziati mondiali, in maniera unanime, orami dicono da più di tre decenni.

Nel cercare soluzioni per il futuro economico e sociale del nostro territotio non possiamo quindi che partire da dati certi e dalle soluzioni condivise dai più importanti tecnici ed esperti e per questo invitiamo la cittadinanza ad un primo appuntamento di approfondimento con il dott. Luca Mercalli”.

Il noto metereologo e divulgatore scientifico sarà in collegamento durante la serata del 5 maggio alla sala Ragazzini in Largo Firenze a partire dalle ore 20.30. Luca Mercalli dialogherà insieme ai candidati di AVS Valentina Croci e Antonio Lazzari e con tutti i presenti sulle sfide che il clima costringendo ad affrontare.

“Proveremo ancora una volta a parlare chiaramente ai cittadini che hanno paura del futuro del nostro territorio, che vogliono comprendere meglio cosa sta accadendo a livello climatico, come e perché sia urgente agire e quali soluzioni proponiamo per mettere in sicurezza i fiumi, il forese e la città”.