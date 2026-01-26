Emanule Masi è il nuovo direttore artistico della Stagione d’Opera e Danza del Teatro Alighieri

Emanuele Masi è il nuovo direttore artistico della Stagione d’Opera e Danza del Teatro Alighieri di Ravenna. Prende il posto di Angelo Nicastro, che, come già da tempo annunciato, chiuderà con quest’anno la propria attività professionale. La presentazione di Masi è avvenuta in occasione della presentazione della nuova stagione, caratterizzata da titoli importanti come il Macbeth di Verdi, L’italiana in Algeri di Rossini, la Carmen di Bizet o Lo Schiaccianoci, già portato in scena dal Balletto dell’Opera di Tbilisi.

Masi ha già lavorato negli anni passati con Ravenna. È stato scelto fra oltre 50 candidati. Si è contraddistinto nella Fondazione Teatro Comunale di Bolzano, nella Fondazione Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, è stato consulente nella Fondazione Musica per Roma, direttore artistico del Festival Equilibrio e ha curato progetti in palcoscenici non usuali come la Reggia di Caserta, il Guggenheim di Venezia o le vette delle Dolomiti.