Nell’ambito dei lavori del XVIII Congresso Provinciale, il Consiglio Direttivo di Confartigianato, nel corso della prima riunione dopo la nomina di tutti i suoi componenti, svoltasi ieri sera presso la Sede dell’Associazione di Viale Berlinguer a Ravenna, ha confermato con voto unanime, quale nuovo Presidente provinciale, Emanuela Bacchilega.

Titolare di un calzaturificio a Bagnacavallo, che si rivolge ai mercati italiani e internazionali, Emanuela Bacchilega è da anni impegnata con passione nella vita dell’Associazione e, oltre ad essere stata eletta Presidente provinciale nel 2021, ha ricoperto importanti cariche a livello confederale nel Movimento Donne Impresa di Confartigianato.

I nuovi vertici di Confartigianato della provincia di Ravenna sono quindi completati da tre Vicepresidenti: Franco Poletti, in rappresentanza della Sezione dei Comuni della Bassa Romagna, Raffaele Lacchini, per la Sezione di Ravenna ed Umberto Campalmonti per la Sezione della Romagna Faentina.

Il Direttivo Provinciale ha in seguito riconfermato Tiziano Samorè nella carica di Segretario dell’Associazione.

Nel suo intervento, Emanuela Bacchilega, dopo aver ringraziato i componenti del Direttivo Provinciale di Confartigianato per i tanti spunti scaturiti nel corso della discussione e, naturalmente, per la fiducia nuovamente accordatale, ha sottolineato il tanto lavoro fatto in questi ultimi quattro anni dall’Associazione in favore dell’artigianato e del sistema produttivo del nostro territorio, garantendo che i prossimi anni saranno impegnati in primo luogo su un ancora maggiore impegno di Confartigianato nel rappresentare necessità e bisogni delle aziende aderenti: “Il mio obiettivo primario sarà quello di avvicinare sempre di più l’Associazione ai propri aderenti, a farli partecipare attivamente alla costruzione delle nostre proposte e della nostra azione, perché il futuro del progresso sociale ed economico del nostro territorio è legato fortemente all’artigianato e al modello di sviluppo della piccola e media impresa. E continueremo a portare questa azione anche nelle scuole e nelle famiglie, perché le opportunità che rappresentano le nostre aziende devono essere colte più e meglio”.