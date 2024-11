Uscita l’8 novembre di quest’anno, la canzone “Feeling” di Elodie e Tiziano Ferro è già 33esima in classifica su Spotify Italia. Ma se in realtà fosse un plagio? In questi giorni sta circolando sui social il reel del rapper ravennate Sidstopia in cui denuncia una ‘sospetta’ somiglianza con la sua canzone uscita nel 2022 “La scelta sbagliata”