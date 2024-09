La segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein è stata oggi in visita in alcune località romagnole colpite dalla nuova alluvione. Schlein si è recata prima a Cotignola, insieme al sindaco Federico Settembrini e al Presidente della Provincia Michele De Pascale, per visitare alcune famiglie e imprese alluvionate, al lavoro senza sosta per tornare alla normalità. Presenti anche il segretario provinciale Alessandro Barattoni e l’onorevole Ouidad Bakkali.

Ha incontrato una famiglia che, nel corso delle generazioni, vive da 130 anni in una casa vicino a dove il fiume ha rotto l’argine. Due metri e mezzo di acqua e ora fango che hanno spazzato via tutto, insieme a generazioni di ricordi.

Schlein si è poi spostata a Casola Valsenio dove le forti piogge hanno provocato alcune frane e dove sarebbe dovuta essere presente proprio giovedì scorso, per la Festa dell’Unità. Insieme al sindaco Maurizio Nati e alla sindaca di Riolo Terme Federica Malavolti sono stati effettuati alcuni sopralluoghi per vedere le frane che hanno colpito la già precaria viabilità.

“La comunità del Partito Democratico è in prima linea a tutti i livelli per garantire che questi territori, già fortemente colpiti un anno e mezzo fa, non siano lasciati soli e vedano arrivare velocemente tutti gli aiuti e interventi che occorrono” ha scritto Schlein sui social.