Venerdì 23 maggio, alle ore 18:30, ai Giardini Pubblici di Ravenna (Viale Santi Baldini, 4), si terrà un incontro con Elly Schlein, segretaria nazionale del Partito Democratico, insieme al candidato sindaco Alessandro Barattoni.

Un’occasione per condividere visione e priorità, per raccontare il progetto politico che sta alla base della candidatura di Barattoni e la proposta del Partito Democratico per il futuro di Ravenna.

La partecipazione della segretaria Schlein rappresenta un segno di attenzione e di sostegno forte al progetto politico che Alessandro Barattoni sta portando avanti con una campagna radicata nei territori e costruita insieme alle cittadine e ai cittadini.