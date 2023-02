Giovedì 16 febbraio, alle 17.30 nella sala Codazzi della biblioteca Trisi, presentazione del libro di Elli Signani, “Filo d’Erba” (Il Ponte Vecchio, Cesena 2022).

L’incontro sarà accompagnato dagli intermezzi musicali, con la chitarra classica, del maestro Federico Baldassarri.

Ivana Pagani intervisterà l’autrice, l’incontro sarà introdotto dalla direttrice della Trisi Maria Chiara Sbiroli.

Nel volume sono contenuti acconti brevi o brevissimi: un mosaico di voci femminili che aleggiano sul filo d’erba della solitudine, o meglio, delle tante solitudini che compongono queste storie, dove la fatica di stare nel mondo diventa macigno di sogni, ora agognati allo spasimo, ora franti e rassegnati, ai piedi del monte dell’esistenza. L’animo sempre curvo sui tanti ruoli che travagliano le stagioni della vita, spesso l’io narrante, tende a sfuggire alle proprie angosce come anguilla che scivola e guizza tra le mani, pur di rimanere a galla nel proprio immobilismo…

Elli Signani, nata a Filo di Alfonsine, ha lavorato presso importanti istituzioni culturali, tra cui la Biblioteca Classense e il Mar di Ravenna, e si è dedicata all’insegnamento negli istituti di istruzione secondaria. Da anni si occupa di scrittura anche in romagnolo, suoi testi sono presenti in diverse antologie e riviste. Per la poesia, oltre a diverse raccolte in lingua italiana, ha pubblicato anche in dialetto romagnolo. All’attivo anche alcune opere di prosa come “Ridotto di provincia”, (Mobydick, Faenza 1994), “Et labor fuit. Racconti brevi sul lavoro che fa male” (Albatros, Roma 2011). Per la casa editrice Pontevecchio sono usciti diverse pubblicazioni di racconti e romanzi tra cui l’ultimo, in ordine di tempo, è appunto Filo d’erba.